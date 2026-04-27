Московская пенсионерка «задекларировала» у мошенников 7 млн рублей и это попало на видео

В Москве пенсионерка обогатила мошенников на 7 млн рублей

В Москве 63-летняя женщина «задекларировала» у мошенников свои сбережения. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось со звонка о замене домофона — под этим предлогом у жительницы Сокольников выманили код из СМС. Сразу после этого на женщину обрушился шквал звонков от лжегосслужащих. Аферисты запугали москвичку необходимостью срочного декларирования всех сбережений.

Поверив преступникам, женщина собрала все накопления, включая валютные запасы, и вручила их курьеру злоумышленников — этот момент попал на видео. Общая сумма ущерба составила более 7 млн рублей.

Правоохранители нашли и задержали посыльного аферистов на территории Калужской области. Деньги он немедленно отправил на криптокошелек своих кураторов. Суд заключил подозреваемого под стражу. Возбуждено уголовное дело.

