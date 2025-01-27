Дептранс представил шумомер для штрафования громких автомобилей и мотоциклов

В Москве показали шумомер, который будет присылать штрафы водителям

В Москве показали новый комплекс фотовидеофиксации «Эфир», который измеряет уровень шума на дорогах. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

«В январе 2025 года комплекс-шумомер прошел сертификацию и получил разрешительные документы в Росстандарте», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 2021 года специалисты ЦОДД исследовали допустимый уровень шума от транспортных средств, а также проверили комплекс. Теперь дорожная камера поможет бороться с громкими автомобилями и мотоциклами. Новый комплекс «Эфир» умеет фиксировать диапазон от 60 дБ до 120 дБ, а также успешно выдерживает температуру от -45 °C до 45°C.

Сообщается, что в будущем предстоит утвердить предельные уровни шума, определить ответственность за их превышение, а также внести изменения в законодательство.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, новый комплекс позволит повысить комфорт жизни в столице. До внесения изменений в законодательные акты камеру планируют использовать для мониторинга. ЦОДД продолжает тестировать работу нового комплекса, а также определяет оптимальные места для его установки.

Ранее сообщалось, что камеры для измерения уровня шума авто появятся на московских дорогах.