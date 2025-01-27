Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дептранс представил шумомер для штрафования громких автомобилей и мотоциклов

В Москве показали шумомер, который будет присылать штрафы водителям
close
Telegram-канал «Дептранс Москвы»

В Москве показали новый комплекс фотовидеофиксации «Эфир», который измеряет уровень шума на дорогах. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

«В январе 2025 года комплекс-шумомер прошел сертификацию и получил разрешительные документы в Росстандарте», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 2021 года специалисты ЦОДД исследовали допустимый уровень шума от транспортных средств, а также проверили комплекс. Теперь дорожная камера поможет бороться с громкими автомобилями и мотоциклами. Новый комплекс «Эфир» умеет фиксировать диапазон от 60 дБ до 120 дБ, а также успешно выдерживает температуру от -45 °C до 45°C.

Сообщается, что в будущем предстоит утвердить предельные уровни шума, определить ответственность за их превышение, а также внести изменения в законодательство.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, новый комплекс позволит повысить комфорт жизни в столице. До внесения изменений в законодательные акты камеру планируют использовать для мониторинга. ЦОДД продолжает тестировать работу нового комплекса, а также определяет оптимальные места для его установки.

Ранее сообщалось, что камеры для измерения уровня шума авто появятся на московских дорогах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами