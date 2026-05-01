На Украине женщины в селах остались без мужской помощи из-за мобилизации

ТАСС: в деревнях и селах на Украине почти не осталось мужчин из-за мобилизации

Женщинам среднего и пожилого возраста, проживающим в деревнях на Украине, приходится выполнять тяжелую мужскую работу из-за мобилизации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Как рассказал источник агентства, женщины в украинских селах остались без мужской помощи. В связи с этим они начали жаловаться на власти.

«В деревнях некому рубить дрова и следить за хозяйством, большая часть мужского населения находится на фронте, а те, кого не забрали, прячутся от ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военных комиссариатов на Украине. — «Газета.Ru»)», — сообщили в силовых структурах.

Там подчеркнули, что часть мужской работы теперь выполняют женщины. В том числе это касается работы в полях и на фермах.

28 апреля Верховная рада Украины проголосовала за продление мобилизации до 2 августа текущего года. Инициативу поддержали 304 из 333 депутатов. Два парламентария высказались против, столько же воздержались от выбора. Еще 25 человек не стали голосовать вообще.

Ранее на Украине допустили возможность мобилизации граждан с бронью.