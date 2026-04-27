Врач раскрыл главные секреты долголетия

Врач Орлов: питание и активность важны для долголетия
Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Питание является наиболее важным фактором, который влияет на продолжительность жизни. Об этом в интервью RuNews24.ru рассказал кардиолог и идеолог Клубов Здоровья RODINA Александр Орлов.

По его словам, вероятность долголетия снижает высокоуглеводная диета с избытком простых углеводов. Вместо этого он посоветовал придерживаться интервального голодания и не есть после четырех вечера. Кроме того, влияние на здоровье оказывает регулярная физическая активность, например, прогулки после работы.

«Третье — тотальная персонализация на основе индивидуальных данных в динамике. Когда пациент приносит свежие анализы, первое, что я прошу, — анализы десятилетней давности. Мне нужно понимать, каким был этот организм, когда человек был молодым. Лабораторная норма — это статистика среднестатистического человека в среднестатистических значениях», — добавил Орлов.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова до этого говорила, что новые врачи по здоровому долголетию будут предупреждать граждан о возможном развитии какого-либо заболевания и стараться оттянуть прогрессирование недуга. Должность врача по здоровому долголетию должна появиться в России в 2026 году. Голикова рассказала, что по всей стране будут появляться центры здорового долголетия.

