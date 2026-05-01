Москвичам рассказали о погоде 1 мая

Синоптик Позднякова: 1 мая в Москве ожидаются солнечная погода и до +9°C
Солнечная погода и небольшой дождь прогнозируются 1 мая в Москве. Об этом журналистам РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, погода в городе постепенно улучшается. Лишь днем местами может пройти небольшой дождь, при этом «брызнет [всего] один миллиметр».

«Днем в Москве [температура воздуха составит] +7–9°C», — добавила синоптик.

Она подчеркнула, что пока температура воздуха в российской столице остается ниже климатической нормы. До нее не хватает пяти–шести градусов.

30 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что после 1 мая в Москве начнет теплеть. Ожидается, что уже к 3 мая воздух в городе прогреется до +16–18°C, при этом осадков не будет.

Как сказал специалист, в первый день месяца столбики термометров будут показывать от +8°C до +10°C. Затем температура воздуха вырастет до +13°C, спустя некоторое время — до +20–23°C. Снега и дождей в период с 1 по 7 мая не ожидается, подчеркнул синоптик.

Ранее россиянам объяснили, как избавиться от сонливости в плохую погоду.

 
