Спасатели обнаружили тело последнего погибшего в Бурятии туриста

Спасатели обнаружили тело последнего погибшего при сходе лавины туриста в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) региона.
В агентстве уточнили, что поисково-спасательные работы после схода лавины на горе Мунку-Сардык в Окинском районе завершены.
«В Окинском районе завершилась операция по поиску мужчины 1985 года рождения, погибшего в результате схода снежной лавины... Тело погибшего обнаружили», — говорится в сообщении.
Отмечается, что тело было передано полиции.
Новость дополняется.