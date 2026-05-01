Спасатели обнаружили тело последнего погибшего в Бурятии туриста

Агентство ГО и ЧС: в Бурятии найдено тело последнего погибшего туриста

Спасатели обнаружили тело последнего погибшего при сходе лавины туриста в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) региона.

В агентстве уточнили, что поисково-спасательные работы после схода лавины на горе Мунку-Сардык в Окинском районе завершены.

«В Окинском районе завершилась операция по поиску мужчины 1985 года рождения, погибшего в результате схода снежной лавины... Тело погибшего обнаружили», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тело было передано полиции.

