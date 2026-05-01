Британскую ЛГБТ-пару обвинили в расправе над усыновленным младенцем

В Британии пару судят за насилие над младенцем, закончившееся летальным исходом

В Великобритании начался процесс над 37-летним бывшим учителем Джейми Варли и его 32-летним партнером Джоном Макгоуэн-Фазакерли. Их обвиняют в жестоком обращении, сексуальном насилии и расправе над 13-месячным младенцем, усыновленном в апреле 2023 года. Об этом сообщает Mirror.

Как утверждает сторона обвинения, ребенок подвергался физическому, психологическому и сексуальному насилию во время пребывания под опекой приемных отцов. При этом Варли делал фото и видео, которые доказывают факт жестокого обращения с младенцем, находившемся в беспомощном состоянии.

12 июня мужчина снимал, как мальчик находится голым в детском бассейне и на игровом коврике, и сопровождал видео шутливыми комментариями о его гениталиях.

27 июля 2023 года ребенка доставили в больницу Блэкпула с остановкой сердца и дыхания. Врачам не удалось спасти младенца, а вскрытие выявило у него свыше 40 внутренних и внешних повреждений, включая синяки на голове и руке.

Оба приемных отца отрицают вину. Суд продолжается.

