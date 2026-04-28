Отец и мать избили и изнасиловали своего младенца в мотеле

В США отца и мать осудили за изнасилование и истязание сына-младенца

В США родители предстали перед судом по делу об изнасиловании 11-месячного сына. Об этом сообщает WTRF.

Перед судом предстали 38-летние Джамили Хант и Джейсон Сантос. Обоих задержали после того, как сотрудники правоохранительных органов обнаружили пару в мотеле, куда они заселились с ребенком.

Младенец был без сознания, его направили в больницу. Специалисты выявили у маленького пациента черепно-мозговые травмы, внутреннее кровотечение и множественные переломы. Некоторые из последних появились недавно, другие – уже заживали.

Помимо этого, врачи обнаружили признаки сексуального насилия. Несмотря на большое количество повреждений, ребенок выжил и сейчас восстанавливается. Его взяли под опеку.

Пару задержали. Во время следствия мужчина стал объяснять травмы младенца, но вскоре выяснилось, что его слова расходятся с заключением медиков.

Мужчину и женщину признали виновными в том числе и в создании угрозы жизни ребенка. В скором времени им вынесут приговор.

Ранее мужчины изнасиловали младенца и снимали последние минуты его жизни.