Россиян предупредили о главных весенних рисках для загородных домов

Зима 2025–2026 выдалась аномально снежной в десятках регионов страны. МЧС предупреждает о повышенных рисках подтоплений в паводкоопасных районах. Директор проектов СберСтрахования Никита Тырин рассказал «Газете.Ru», как подготовить дом к возможным инцидентам и почему весна — один из самых опасных сезонов для загородной недвижимости.

Весной число запросов на страхование загородной недвижимости традиционно возрастает на фоне таяния снега и потенциальной вероятности паводков. Особенно актуальна защита от подтоплений для домов, расположенных в низинах, куда стекает вода с соседних территорий. Также в зоне риска участки с засоренным дренажем: если канавы не обслуживались зимой, вода будет скапливаться на участке и постепенно проникать во внутрь дома и других построек.

Чтобы снизить вероятность подтоплений, осматривать дом лучше в марте-начале апреля, пока покров еще не сошел полностью и видно, как вода движется по участку. В первую очередь нужно прочистить дренажные канавы, освободить фундамент от снега и обработать его гидрофобными составами, проверить герметичность подвальных окон и дверей. Дополнительно стоит запастись бытовым насосом для откачки — если участок все же затопит, это сократит ущерб.

Еще одна опасность — протечки кровли. Прошлой весной на них пришлось 10% от всех страховых случаев с жильем. Когда снег начинает таять на крыше, вода пропитывает утеплитель, попадает на стропила и провоцирует гниение и появление плесени. При этом мокрое пятно на потолке редко совпадает с реальным местом повреждения, искать причину нужно на чердаке.

Однако наиболее крупные убытки весной приходятся на пожары: по итогам марта-мая прошлого они составили 7% страховых обращений по загородной недвижимости, но взяли на себя 36% от общей суммы выплат. Это происходит из-за накопленных за зиму проблем с электрикой. Нагрузка на проводку возрастает из-за обогревателей, удлинителей и временных подключений, а в конструкциях накапливается влага — из-за конденсата, перепадов температур и не устраненных за зиму повреждений.

«Весной эти факторы накладываются друг на друга: влажность снижает изоляцию, а поврежденные или перегруженные участки проводки дают сбои. В результате возрастает риск коротких замыканий и возгораний», — поясняет эксперт.

Тем, кто планирует купить загородный дом этой весной, Тырин советует:

«Оцените, как уходит вода с участка, есть ли признаки подтоплений, в каком состоянии дренаж. Эти факторы напрямую влияют на дальнейшие расходы владельца. Особое внимание уделите подвалу, фундаменту и инженерным системам».

Для покупки в ипотеку понадобится оформить полис ипотечного страхования, необходимый по закону. Он покрывает повреждения конструктивных элементов: стен, перекрытий, крыши, фундамента. Внутренняя отделка, инженерные системы, техника и хозяйственные постройки в него не входят, но эти аспекты можно защитить дополнительно.

