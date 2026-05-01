Россиянам напомнили, какую технику нужно выключать перед выходом из дома

IEK GROUP: зарядки и бытовую электронику нужно выключать перед выходом из дома

Многие бытовые приборы продолжают работать даже тогда, когда ими не пользуются. Они остаются включенными в сеть и потребляют электричество в режиме ожидания. Это неизбежно приводит к увеличению счетов за коммунальные услуги и может сократить срок службы самих приборов. О том, какую технику лучше выключать из сети, уходя из дома, «Газете.Ru» рассказали эксперты электротехнической компании IEK GROUP.

По мнению специалистов, в первую очередь, стоит обратить внимание на зарядные устройства и бытовую электронику. Чаще всего в режиме «вечного» ожидания находятся зарядки для смартфонов, наушников, компьютеров, телевизоров, ноутбуков, игровых приставок. Среди кухонной техники это: чайники, тостеры, кофемашины, микроволновые печи. Они, как правило, остаются включенными просто «по привычке».

«Поэтому, чтобы избежать лишних расходов и продлить срок службы домашней техники, специалисты рекомендуют выработать простую привычку — отключать от сети все, чем вы не пользуетесь в данный момент», — объяснили эксперты.

Для удобства, можно использовать удлинители или специальные адаптеры с кнопкой включения и выключения питания, это избавит от необходимости постоянно вынимать и вставлять вилку в розетку.

При этом специалисты подчеркивают, что комфорт и стабильность работы домашней техники во многом зависят от качества базовой электротехнической инфраструктуры в помещении.

«Розетки и выключатели — это наиболее часто используемые устройства, поэтому важно, чтобы они были рассчитаны на длительную эксплуатацию и обеспечивали надежное подключение различных приемников электроэнергии. Качественные устройства позволяют поддерживать устойчивую работу бытовых приборов и делают использование техники более предсказуемым в повседневной жизни», — отмечают специалисты.

Согласно действующим нормам, в современных домах, а также при реконструкции домов старого фонда необходимо использовать розетки с заземлением. Если в доме есть маленькие дети, рекомендуется устанавливать розетки с защитными шторками. Их конструкция такова, что шторки откроются только в том случае, если давление на оба отверстия гнездовых контактов происходит одновременно; поэтому вставить туда какой-то предмет достаточно сложно. Для влажных помещений следует выбирать специальные розетки со степенью защиты IP44 и выше. Кроме того, специалисты рекомендуют обращать внимание на стоимость электротехнических устройств. От слишком дешевых вариантов лучше отказаться, так как они могут иметь в составе некачественные элементы.

«Таким образом, формирование полезной привычки — следить за домашней техникой в сочетании с использованием качественных электротехнических решений поможет создать комфортное и безопасное пространство», — говорят эксперты.

