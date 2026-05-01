Россиян предостерегли от кормления уток хлебом и другой человеческой едой

Ветврач Немцева: кормление уток хлебом опасно и для птиц, и для водоема

Кормление уток в городских парках хлебом или другими продуктами человека может показаться добрым поступком, но на самом деле оно наносит серьезный вред птицам и экосистеме водоема, рассказала «Газете.Ru» кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Юлия Немцева.

«Например, всего один килограмм хлеба, брошенный на пруд, может привлечь десятки уток, которые съедят его за несколько минут, при этом получат почти ноль полезных веществ, необходимых для нормального роста и обмена веществ», — предупредила она.

Хлеб богат углеводами, но беден белком, витаминами и минералами, что приводит к дефициту питательных элементов, ожирению и заболеваниям печени. Птицы, питающиеся хлебом регулярно, нередко страдают от проблем с пищеварением — хлеб набухает в желудке, вызывая запоры и дискомфорт, а иногда даже гибель. Частое кормление также провоцирует развитие «ангельского крыла» — деформации перьев, из-за чего утки теряют способность летать.

«Кроме того, кормление изменяет естественное поведение уток: они собираются в больших стаях возле людей, теряют осторожность и становятся зависимыми от легкой пищи. Массовое скопление птиц ускоряет распространение инфекций: например, вирус гепатита у водоплавающих или бактериальные заболевания могут поражать до 30–40 % особей в густонаселенной стае. Остатки еды и помет загрязняют воду, вызывают рост водорослей и кислородное голодание, что приводит к гибели рыбы и нарушению баланса водной экосистемы», — заявила эксперт.

Настоящая забота о водоплавающих проявляется через сохранение их естественной среды обитания, поддержание чистоты водоема и посадку водных растений, которые служат естественной пищей. Кормление уток хлебом или любыми другими продуктами человека нарушает здоровье птиц и экосистему водоема, поэтому от этой привычки лучше полностью отказаться, резюмировала ветврач.

Ранее ветврач предостерег от попыток выходить раненое дикое животное самостоятельно.