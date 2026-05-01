Стало известно, как подорожали курица, свинина и говядина за год

«Ценозавр»: за год подорожали почти все виды мяса, сильнее всего — говядина

Специалисты сервиса мониторинга цен «Ценозавр» изучили изменение стоимости мяса разных производителей в торговых сетях российских городов. Согласно исследованию, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», за год подорожали все основные виды мяса.

Наибольший рост зафиксирован в категории говядины. Килограмм говядины прибавил 8%, достигнув средней стоимости 1069,1 рубля.

Индейка подорожала на 4,6% — теперь килограмм в среднем обойдется в 503,3 рубля.

Курятина показала рост на 3,5%: средняя цена за килограмм составляет 325,5 рубля.

Свинина подорожала меньше всего — на 2,6%, до 432,2 рубля за килограмм.

В исследовании приведены средние цены без учета акционных предложений.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать мясо на рынке и не наткнуться на просрочку.