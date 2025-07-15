Россиянам объяснили, как выбрать мясо на рынке и не наткнуться на просрочку

Доцент Кулач: если мясо слишком яркое, это может говорить об обработке химией

Мясо — один из скоропортящихся продуктов, от свежести которого зависит, насколько безопасным будет блюдо. Это нужно учитывать, выбирая мясо на рынке, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Полина Кулач.

Свинина имеет цвет от светло-розового до ярко-красного, мясо говядины от ярко-розового до темно-красного, а баранина светло-красная или красная. Нередко покупатели ориентируются по цвету и избегают кусков с серыми оттенками и заметной слизью, однако эти заметные недостатки продавцы научились обходить, объяснила она.

«Чтобы мясо выглядело сочным и свежим, в него вводят раствор каррагинана, фосфатов и нитратов. Эти добавки удерживают влагу, увеличивают вес и маскируют старение продукта. При помощи марганцовки продавцы убирают неприятный запах, но этот метод оставляет розоватый оттенок на жире. Кроме того, мясо выдерживают во льду или обрабатывают угарным газом, чтобы мясо выглядело свежим еще 8–10 дней», — рассказала эксперт.

Именно поэтому нужно присматриваться к следам возможной обработки.

«У свинины жир белый или кремовый, у говядины желтый, у баранины — белый или бледно-желтый. Розовый оттенок — признак обработки. Запах должен быть легким мясным, без кислых и химических нот. Если мясо слишком яркое или выделяет много жидкости — это тревожный сигнал», — предупредила она.

Следите за тем, чтобы мясо хранилось при правильной температуре. Если оно выставлено на прилавке при комнатной температуре долгое время, это может говорить о его несвежести, резюмировала Кулач.

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