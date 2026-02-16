Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Потенциальных дебоширов планируют выявлять в РФ до посадки в самолет

«Известия»: в аэропортах будут выявлять дебоширов до посадки на самолет
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Главное управление на транспорте (ГУТ) МВД рекомендовало выявлять потенциальных дебоширов до посадки на самолет. Об этом сообщила газета «Известия».

МВД советует службам безопасности заранее обращать внимание на нетрезвых и неадекватных пассажиров в «чистых» зонах и применять профилактические меры, но конкретные способы не уточняются.

Согласно документу ведомства, в большинстве случаев нарушающие общественный порядок пассажиры проходят на посадку уже в состоянии алкогольного опьянения. В этом МВД винит продажу алкоголя в аэропортах, в том числе в магазинах беспошлинной торговли, кафе и ресторанах. Помимо этого, пассажиры могут выпить и на борту самолета.

В аэропорту Пулково рассказали, что сотрудники служб транспортной безопасности выявляют лиц с признаками агрессии или неадекватного поведения на этапах регистрации и досмотра. При посадке пассажир, чье поведение вызывает сомнение, может быть не допущен на борт, при этом стоимость билета не возвращается.

По мнению экспертов, наиболее эффективной мерой стало бы введение единого черного списка пассажиров, которым не будут продавать билеты.

Ранее двое пассажиров подрались на рейсе и получили пожизненный запрет на полеты.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!