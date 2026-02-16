Потенциальных дебоширов планируют выявлять в РФ до посадки в самолет

«Известия»: в аэропортах будут выявлять дебоширов до посадки на самолет

Главное управление на транспорте (ГУТ) МВД рекомендовало выявлять потенциальных дебоширов до посадки на самолет. Об этом сообщила газета «Известия».

МВД советует службам безопасности заранее обращать внимание на нетрезвых и неадекватных пассажиров в «чистых» зонах и применять профилактические меры, но конкретные способы не уточняются.

Согласно документу ведомства, в большинстве случаев нарушающие общественный порядок пассажиры проходят на посадку уже в состоянии алкогольного опьянения. В этом МВД винит продажу алкоголя в аэропортах, в том числе в магазинах беспошлинной торговли, кафе и ресторанах. Помимо этого, пассажиры могут выпить и на борту самолета.

В аэропорту Пулково рассказали, что сотрудники служб транспортной безопасности выявляют лиц с признаками агрессии или неадекватного поведения на этапах регистрации и досмотра. При посадке пассажир, чье поведение вызывает сомнение, может быть не допущен на борт, при этом стоимость билета не возвращается.

По мнению экспертов, наиболее эффективной мерой стало бы введение единого черного списка пассажиров, которым не будут продавать билеты.

Ранее двое пассажиров подрались на рейсе и получили пожизненный запрет на полеты.