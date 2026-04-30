Восьмилетний мальчик успокоил пассажирку, разбушевавшуюся на борту самолета

Восьмилетний мальчик успокоил буйную пассажирку на рейсе из Турции в Великобританию и предотвратил вынужденную посадку. Об этом пишет «Би-би-си».

Нештатная ситуация произошла на борту самолета авиакомпании Jet2, направлявшегося из турецкого Измира в Манчестер. Одна из пассажирок после конфискации бутылки виски начала кричать, ругаться и размахивать руками, требуя вернуть алкоголь.

Экипаж предупредил, что если ситуация не изменится, то рейс перенаправят, однако женщина не успокоилась.

Тогда Джеймс с его сын Феникс сели рядом с ней и три с половиной часа разговаривали. Ребенок показал удивительное спокойствие — он достал футбольные карточки и начал расспрашивать женщину о ее детях, их увлечениях, говорил о футболе и школе.

Эта беседа оказала успокоительный эффект, и пассажирка расслабилась, перестав проявлять агрессию. Тем не менее по прилете ее арестовала полиция.

Покидая самолет, остальные пассажиры поблагодарили отца и сына. Джеймс отметил, что гордится Фениксом, и назвал его героем.

«То, как он справился с ситуацией и помог мне, заставило меня почувствовать себя спокойнее. Настоящий герой — это он, а не я», — сказал британец.

Ранее пассажир, в которого «вселился призрак», во время полета пытался открыть аварийный выход.

 
Почему дешевеют акции и что будет с ценами на жилье. Главное про деньги за неделю
