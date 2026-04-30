Россиянина лишили свободы на три года за призыв использовать ядерное оружие

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Краснодарского края за публичные призывы к террористической деятельности. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ возбудили против Егора Прасова из-за комментария, который он разместил в открытом Telegram-канале в октябре 2023 года. В нем содержались призывы нанести ядерный удар по территории России.

Публикация была доступна неограниченному кругу пользователей и привлекла внимание сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю. Мужчину отдали под суд и приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, ему на два года запретили деятельность по администрированию сайтов и сообществ в соцсетях. Мобильный телефон, принадлежащий осужденному, был конфискован в доход государства.

