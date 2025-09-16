На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка согласилась взорвать Транссиб за $8 тысяч

Россиянка согласилась взорвать Транссиб за $8 тысяч, допрос попал на видео
true
true
true

Задержанная в Новосибирске россиянка за денежное вознаграждение в размере $8 тыс. (664,5 тыс. рублей) была готова совершить диверсию на Транссибирской магистрали (Транссиб), передает «Коммерсантъ».

Федеральная служба безопасности (ФСБ ) России опубликовала видео допроса подозреваемой. Женщина призналась, что ее завербовали представители спецслужб Украины (СБУ). С ней связалась неизвестная женщина и предложила ей совершить подрыв железнодорожного полотна. За совершение диверсии россиянке обещали $8 тыс.

Женщина приобрела все нужные компоненты и по инструкции собрала самодельную бомбу. Затем она взяла автомобиль и доехала до поселка. Подозреваемая рассказала, что она удалилась на длину кабеля от железной дороги и присоединила кабель к аккумулятору для осуществления подрыва.

По данным ФСБ, россиянка получила инструкции от агента СБУ в августе. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК (диверсия), она арестована. По упомянутой статье женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее агента СБУ приговорили к 17 годам колонии за изготовление бомбы для теракта в Крыму.

