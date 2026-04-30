Венгерский хирург провел успешную операцию на сердце прямо на улице

В Будапеште хирург спас раненного в сердце мужчину, прооперировав его на улице

Венгерский хирург провел экстренную операцию на сердце прямо на улице. Об этом рассказали в Национальном институте онкологии (НОИ) в Будапеште.

Срочный вызов поступил в минувшее воскресенье в отделение неотложной помощи Венгерской службы санитарной авиации. На месте медики увидели 30-летнего мужчину с ножевым ранением в грудь, состояние которого быстро ухудшалось.

Когда стало ясно, что транспортировка в больницу может стоить ему жизни, Жолт Дубочки, главный хирург НОИ, работающий в санитарной авиации как волонтер, принял решение оперировать тяжелораненого пациента немедленно.

Хирург вскрыл грудную клетку и за семь минут зашил бьющееся сердце, после чего состояние пострадавшего удалось стабилизировать.

«И работа хирурга-онколога, и работа спасателя основаны на строгих правилах и осуществляются в составе подготовленной команды. Опыт, полученный в операционных института онкологии, помогает быстро принимать решения, что является чрезвычайно важным в работе воздушной скорой помощи», — сказал Дубочки.

Спасенный им пациент был доставлен в больницу на вертолете и уже смог лично поблагодарить хирурга.

