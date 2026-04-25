Врач из Уфы спасла жизни трех пассажиров на борту самолета

Врач из Уфы спасла трех пассажиров на борту самолета рейса Уфа–Новосибирск–Владивосток. Об этом сообщили в Минздраве Башкирии.

Заместитель главврача Республиканской клинической больницы им. Г.Г.Куватова Динара Кулова летела на Дальневосточный конгресс. В какой-то момент бортпроводники объявили о поиске медика.

Сначала помощь потребовалась мужчине с резким падением давления, слабостью и головокружением. Используя бортовую аптечку, Кулова стабилизировала его состояние.

Вскоре потерял сознание второй пассажир — донор, сдавший кровь перед вылетом. Пока врач помогала ему, в обморок упал третий мужчина.

«Несмотря на сложные обстоятельства, она действовала быстро и уверенно, следуя всем инструкциям. Все мужчины были успешно стабилизированы и после посадки переданы наземной медицинской бригаде в состоянии средней тяжести», — говорится в публикации.

Сейчас жизням пациентов ничего не угрожает.

Ранее врачи больше четырех часов оказывали помощь мальчику на рейсе из Таиланда в Екатеринбург.

 
