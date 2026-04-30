Подростка задержали за поджог военторга в Подмосковье по указке мошенников

В подмосковном Ступино задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в попытке поджога военторга. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал «Тревога» из магазина спецодежды на проспекте Победы.

Прибывшие на место росгвардейцы установили, что неизвестный зашел в помещение с бутылкой бензина, разлил горючую жидкость на футболку в примерочной и попытался поджечь ее. Администрация магазина, заметив действия, нажала тревожную кнопку.

Мальчик рассказал сотруднице, что его «запугали и заставили» совершить поджог, после чего он купил бензин на заправке и пришел на указанный объект.

Подростка оперативно задержали и доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин совершил диверсию, надеясь заработать, но лишился свободы на 12,5 лет.

 
