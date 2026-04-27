Россиянин совершил диверсию, надеясь заработать, но лишился свободы на 12,5 лет

На Кубани мужчину лишили свободы за поджог релейного шкафа ради вознаграждения
Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Краснодарский краевой суд приговорил мужчину к лишению свободы за диверсию на железной дороге, сообщила объединенная пресс-служба краевых судов.

Житель Северского района Даниил Хихняк был признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). В декабре 2024 года мужчина поджег железнодорожный релейный шкаф, используя горючую жидкость и зажигалку. Процесс и результат он снял на видео.

Как следует из материалов уголовного дела, Хихняк совершил преступление, надеясь быстро заработать 20 тыс. рублей. Во время поджога он получил сильные ожоги, за что заказчик обещал доплату, но деньги так и не перевел.

На допросе мужчина признал, что осознавал противоправность своих действий, но не понимал последствий для транспортной инфраструктуры — возможные сбои и аварии на железной дороге.

С учетом общественной опасности преступления суд назначил фигуранту 12 лет 6 месяцев лишения свободы, при этом первые три года он проведет в тюрьме, остаток срока — в колонии строгого режима.

Ранее получившего паспорт РФ беженца с Украины осудили на 18 лет за попытку теракта.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!