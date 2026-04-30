Пенсионерка попала за решетку из-за найденного на улице кошелька

В Японии пенсионерка подобрала чужой кошелек и была задержана тем же вечером

В Японии 71-летняя женщина оказалась под арестом за то, что подобрала на улице чужой кошелек и не сообщила о находке в полицию. Об этом сообщает Japan Today.

Инцидент произошел в городе Кураёси префектуры Тоттори. Утром воскресенья, 26 апреля, мужчина около 60 лет выронил посреди улицы кошелек. В нем лежало 37 тыс. иен наличными (около 17,3 тыс. рублей). Пожилая женщина, увидев бумажник на тротуаре, взяла его себе.

Нашелся свидетель, который видел, как пенсионерка подняла кошелек, и позвонил в дежурную часть. Женщину нашли по камерам видеонаблюдения и вечером того же дня задержали.

Выяснилось, что она не пыталась разыскать владельца имущества, хотя в Японии по закону нашедший потерянную вещь обязан сдать ее в полицию или вернуть владельцу. Если хозяин не объявится в течение трех месяцев, находка может перейти нашедшему.

Пенсионерке, которая нарушила процедуру, сразу завладев кошельком, теперь грозит наказание.

