В Дагестане задержали 11 мужчин, контролировавших село

СКР: в Дагестане 11 мужчин арестованы за незаконный контроль над селом

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении 11 местных жителей, подозреваемых в организации экстремистского сообщества и участия в нем. Об этом сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, с 2015 года по апрель 2026 на территории села Губден Карабудахкентского района группа мужчин организовала незаконную структуру. Ее участники придерживались радикальных взглядов, направленных на возбуждение ненависти и вражды по религиозным признакам. Они организовали «патрули», которые дежурили на территории села, следили за передвижением людей и выявляли тех, чей образ жизни не соответствовал их убеждениям. После этого граждан доставляли в специальное помещение, где к ним применяли физическое и психологическое воздействие.

Участники сообщества, как отметили в СКР, фактически создали в селе систему незаконного контроля. На въезде организовали блокпост, где принимали решения о пропуске или запрете въезда и выезда транспорта. В ночное время доступ на территорию ограничивали, перекрывая проезд. По периметру села развернули систему видеонаблюдения для постоянного мониторинга обстановки.

Уголовные дела возбудили по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества и участие в нем»). В отношении девяти подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении еще двоих фигурантов следствие направило в суд ходатайства об избрании меры.

Ранее деятельность экстремистского сообщества пресекли в Нижнем Новгороде.

 
