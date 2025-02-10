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В Нижнем Новгороде пресекли деятельность экстремистского сообщества

В Нижнем Новгороде задержали руководителя национал-социалистской организации

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту создания экстремистского сообщества в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, экстремистское сообщество было создано в городе в период с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года. Его участниками была группа лиц, являющихся приверженцами националистических взглядов. Целями организации стали подготовка и совершение преступлений, уточнили в СК.

«Кроме того, участники преступной группы осуществляли совместную деятельность, проводя акции, обсуждая насильственные действия в отношении различных групп населения, изучая и распространяя национал-социалистические экстремистские материалы», — говорится в сообщении.

Деятельность экстремистского сообщества была пресечена сотрудниками СК, ГУПЭ МВД России и Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области. В ходе работы была изъята нацистская и националистическая атрибутика, литература, а также компьютерная техника, мобильные телефоны, пневматическое и газовое оружие.

В настоящее время задержаны организатор группы и один из участников. Суд заключил их под стражу, добавили в СК.

5 февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о «более дерзком» проявлении экстремизма со стороны иностранных граждан в России. Он подчеркнул, что эта проблема представляет серьезную угрозу обществу.

Ранее в Госдуме сочли справедливым приговор 76-летней пенсионерке, осужденной за терроризм.

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