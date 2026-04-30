В Челябинске пьяный мужчина случайно выстрелил себе в голову и чудом выжил

В Челябинске мужчина выстрелил себе в голову во время застолья с алкоголем

Житель Челябинска получил пулевое ранение по своей вине, сообщило «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел днем 30 апреля в микрорайоне Вишневая Горка. Местные жители сообщили, что видели, как пострадавшего несут в машину скорой помощи.

«Я видела человека на носилках в крови, рука висела», – написала очевидица в чате дома.

По данным городского УМВД, в случившемся нет криминала. Как удалось выяснить, мужчина и женщина распивали спиртное в квартире, после чего челябинец случайно выстрелил себе в голову из травматического оружия. Пострадавший жив, его доставили в больницу. Ведется проверка.

До этого в Орске рыбак загарпунил сам себя. Местный житель выстрелил себе в руку из арбалета во время ловли рыбы в Гайском городском округе. Гарпун с двумя зубцами прошел между костями, не задев их. Специалисты извлекли инородное тело, обработали колотую рану и оказали пациенту квалифицированную помощь.

Ранее в Тюменской области мужчина чистил ружье и случайно выстрелил в супругу.