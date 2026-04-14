В Орске рыбак загарпунил сам себя

Медики помогли жителю Орска, выстрелившему из арбалета себе в руку
Врачи отделения травматологии и ортопедии городской больницы Орска оказали помощь местному жителю, случайно прострелившему себе руку арбалетом. Об этом сообщается на странице медицинского учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Из заявления следует, что за помощью медиков обратился 29-летний мужчина, загарпунивший себя во время подводной охоты. Местный житель выстрелил себе в руку во время ловли рыбы в Гайском городском округе.

«Гарпун с двумя зубцами прошел между костями, не задев их. Специалисты извлекли инородное тело, обработали колотую рану и оказали пациенту квалифицированную помощь», — говорится в публикации.

В материале уточняется, что в настоящее время пострадавший находится в хирургическом стационаре больницы.

На фоне произошедшего рыбакам напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности, в том числе во время подводной охоты всегда нырять с напарником и считать оружие заряженным. Также специалисты призвали направлять ствол оружия только в безопасном направлении и заряжать ружье исключительно в воде.

Ранее в Оренбурге мужчина случайно выстрелил из ружья себе в живот.

 
