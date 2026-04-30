Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Останки погибших с батискафа «Титан» передали родственникам в коробках

Guardian: останки с батискафа «Титан» передали семьям погибших спустя 9 месяцев
OceanGate Expeditions/Global Look Press

Останки пассажиров туристического батискафа «Титан», взорвавшегося у обломков «Титаника» в 2023 году, удалось поднять со дна океана и передать родным. Об этом рассказала Guardian Кристин Давуд, потерявшая в той трагедии мужа Шахзаду и 19-летнего сына Сулеймана.

По словам Давуд, родственники не получали тела девять месяцев.

«Ну, когда я говорю «тела», я имею в виду оставшуюся кашу. Они были доставлены в двух маленьких коробках, похожих на обувные», — сказала она.

Останки извлекли со дна, тщательно разделили и провели ДНК-тестирование в Береговой охране США. Специалистам удалось найти немногое, часть ДНК смешалась.

22 июня 2023 года были обнаружены обломки батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане. Находившихся на борту людей объявили погибшими. Об исчезновении подводного аппарата, предназначенного для доставки туристов к месту гибели «Титаника», стало известно 18 июня, когда была потеряна связь с экипажем. На борту находились бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Стоктон Раш и французский акванавт Поль-Анри Наржоле, известный как «Мистер Титаник».

Ранее в США установили, почему затонул «Титан» с миллиардерами на борту.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
