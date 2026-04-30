Останки погибших с батискафа «Титан» передали родственникам в коробках

Останки пассажиров туристического батискафа «Титан», взорвавшегося у обломков «Титаника» в 2023 году, удалось поднять со дна океана и передать родным. Об этом рассказала Guardian Кристин Давуд, потерявшая в той трагедии мужа Шахзаду и 19-летнего сына Сулеймана.

По словам Давуд, родственники не получали тела девять месяцев.

«Ну, когда я говорю «тела», я имею в виду оставшуюся кашу. Они были доставлены в двух маленьких коробках, похожих на обувные», — сказала она.

Останки извлекли со дна, тщательно разделили и провели ДНК-тестирование в Береговой охране США. Специалистам удалось найти немногое, часть ДНК смешалась.

22 июня 2023 года были обнаружены обломки батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане. Находившихся на борту людей объявили погибшими. Об исчезновении подводного аппарата, предназначенного для доставки туристов к месту гибели «Титаника», стало известно 18 июня, когда была потеряна связь с экипажем. На борту находились бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Стоктон Раш и французский акванавт Поль-Анри Наржоле, известный как «Мистер Титаник».

