Россиянин уснул с включенным обогревателем и чуть не спалил весь дом

В Ростовской области мужчина уснул с включенным обогревателем и чуть не спалил весь дом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в доме на улице Васильева в Азове. Владелец квартиры на втором этаже лег спать, оставив включенным электрический обогреватель, который в какой-то момент загорелся. Бдительный сосед учуял запах дыма, разбудил хозяина обогревателя и сообщил о случившемся в экстренные службы.

После этого 33 человека самостоятельно покинули задымленные помещения. К моменту прибытия пожарных огонь полыхал на площади трех квадратных метров. Девять сотрудников МЧС при поддержке трех единиц техники ликвидировали пламя.

Пострадавших нет. Дознаватели установили, что все случилось из-за короткого замыкания проводки в приборе.

