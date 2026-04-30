Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

На юге Москвы построят 5-этажный отдел полиции

Новый отдел полиции появится в московском районе Чертаново Центральное
Сергей Бобылев/РИА Новости

Новое здание отдела полиции будет простроено на Чертановской улице на юге Москвы. Как сообщила пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, началось проектирование административного комплекса.

Здание возведут по программе «Безопасный город» за счет средств городского бюджета. Общая площадь отдела полиции составит свыше 6 тысяч квадратных метров. Там разместят помещения для содержания задержанных лиц, тир со стрелковой галереей, служебные кабинеты, комнаты отдыха и приема пищи, конференц-залы, а также другие функциональные пространства.

«Объект переменной этажности – от трех до пяти этажей – построят с использованием современных технологий и высококачественных материалов. Здесь будут созданы комфортные условия для несения службы, учебных занятий, тренировок и отдыха сотрудников полиции», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Отмечается, что проект предусматривает создание подземной и наземной парковок и благоустройство прилегающей территории.

Ранее пресс-служба столичного Градостроительного комплекса Москвы сообщила о строительстве нового спортивного объекта в районе Свиблово.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
