На юге Москвы построят 5-этажный отдел полиции

Новое здание отдела полиции будет простроено на Чертановской улице на юге Москвы. Как сообщила пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, началось проектирование административного комплекса.

Здание возведут по программе «Безопасный город» за счет средств городского бюджета. Общая площадь отдела полиции составит свыше 6 тысяч квадратных метров. Там разместят помещения для содержания задержанных лиц, тир со стрелковой галереей, служебные кабинеты, комнаты отдыха и приема пищи, конференц-залы, а также другие функциональные пространства.

«Объект переменной этажности – от трех до пяти этажей – построят с использованием современных технологий и высококачественных материалов. Здесь будут созданы комфортные условия для несения службы, учебных занятий, тренировок и отдыха сотрудников полиции», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Отмечается, что проект предусматривает создание подземной и наземной парковок и благоустройство прилегающей территории.

