В Москве появится новый спортивный объект

На северо-востоке Москвы построят спортивно-оздоровительный комплекс
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) 13 тысяч квадратных метров возведут на северо-востоке Москвы. Он появится на Уржумской улице в районе Свиблово. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что был выдан соответствующий градостроительный план земельного участка.

«Около девяти тысяч квадратных метров будущего здания займет спортивная часть. Такой формат позволит разместить на одной территории места для индивидуальных и групповых занятий, универсальные игровые залы, административные помещения. Проект будет реализован на земельном участке площадью 0,96 гектара за счет частных инвестиций», – цитирует слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса.

Отмечается, что новый ФОК повысит общую доступность досуговых и спортивных услуг для жителей района Свиблово. Объект будет расположен недалеко от станции метро «Свиблово» Калужско-Рижской линии, это позволит жителям добираться до комплекса пешком.

Ранее пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы сообщила об окончании строительства нового бизнес-центра в районе Сокольники.

 
