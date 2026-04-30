«Черное небо» нависло над Сибирью

Министр Часовитин: в Красноярском крае объявили режим черного неба
В Красноярском крае объявили режим неблагоприятных метеорологических условий. Об этом заявил министр экологии и рационального природопользования российского региона Владимир Часовитин в своем Telegram-канале.

По его словам, этот режим будет действовать с 19:00 (15:00 мск) 30 апреля до 19:00 (15:00 мск) 1 мая. «Черное небо» затронет Красноярск, Зеленогорск, Дивногорск, Железногорск и поселок Солнечный.

Режим неблагоприятных метеорологических условий на такой же срок объявили еще в 30 округах края — в том числе в южной части Таймырского (Долгано-Ненецкого) округа и в Норильске. Часовитин отметил, что из-за безветренной и жаркой погоды «черное небо» могут продлить.

Режим «черного неба» объявляется в Красноярском крае, когда вредные примеси из-за отсутствия ветра дольше задерживаются в атмосфере. В итоге образуется смог, качество воздуха резко падает. В это время жителям региона необходимо плотно закрывать окна и двери и по возможности не выходить на улицу.

29 апреля жители Перми сообщили о «черных облаках» в небе над городом после атаки украинских беспилотников.

Ранее Путин обвинил Киев и его покровителей в переходе к открытому террору.

 
