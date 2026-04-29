В Перми появились «черные облака» после атаки ВСУ

Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Перми сообщили о «черном дыме» в небе над городом после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщают местные паблики и Telegram-каналы.

По данным корреспондента 59.Ru, черный дым сильно выделяется на фоне голубого неба и белых облаков.

«По словам очевидцев, небо заволокло черным дымом. Его видно из многих частей города», — пишет «Осторожно, новости».

Также граждане рассказали, что капли дождя оставляют черные следы на белых подоконниках домов.

Утром 29 апреля губернатор пермского края Дмитрий Махонин сообщил о «прилете вражеского беспилотника» на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе. В регионе объявлялась беспилотная опасность, Росавиация вводила в аэропорту Перми (Большое Савино) ограничения на прием и выпуск самолетов.

В Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО в ночь на 29 апреля ликвидировали 98 украинских дронов самолетного типа над территорией России.

Ранее Путин обвинил Киев и его покровителей в переходе к открытому террору.

 
