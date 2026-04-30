Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В суд поступил иск об изъятии имущества бывшего первого замглавы Минобороны РФ

В суд Москвы поступил иск об изъятии имущества Цаликова на 7 млрд рублей
Алексей Майшев/РИА Новости

В Никулинский суд Москвы поступил антикоррупционный иск об изъятии имущества на 7 млрд рублей у бывшего первого замглавы Минобороны РФ Руслана Цаликова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства дорогостоящего имущества — земельных участков и зданий в Подмосковье и Северной Осетии-Алании, оформленных на доверенных лиц и аффилированные коммерческие организации, а также транспортных средств премиум-класса и денежных средств.

Ранее 69-летнему Цаликову, который сейчас находится под домашним арестом, предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения), 12 эпизодам растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), легализации средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и двум эпизодам получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

23 апреля Мосгорсуд утвердил изъятие имущества у бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова и его компаньона Андрея Марченко. Генеральная прокуратура РФ считает, что Момотов создал гостиничный бизнес вместе с криминальным авторитетом и сотрудничал с организованной преступной группировкой «Покровские».

Ранее прокуратура попросила изъять имущество у экс-главы таможни Подмосковья.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!