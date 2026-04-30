В суд поступил иск об изъятии имущества бывшего первого замглавы Минобороны РФ

В суд Москвы поступил иск об изъятии имущества Цаликова на 7 млрд рублей

В Никулинский суд Москвы поступил антикоррупционный иск об изъятии имущества на 7 млрд рублей у бывшего первого замглавы Минобороны РФ Руслана Цаликова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства дорогостоящего имущества — земельных участков и зданий в Подмосковье и Северной Осетии-Алании, оформленных на доверенных лиц и аффилированные коммерческие организации, а также транспортных средств премиум-класса и денежных средств.

Ранее 69-летнему Цаликову, который сейчас находится под домашним арестом, предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения), 12 эпизодам растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), легализации средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и двум эпизодам получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

23 апреля Мосгорсуд утвердил изъятие имущества у бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова и его компаньона Андрея Марченко. Генеральная прокуратура РФ считает, что Момотов создал гостиничный бизнес вместе с криминальным авторитетом и сотрудничал с организованной преступной группировкой «Покровские».

Ранее прокуратура попросила изъять имущество у экс-главы таможни Подмосковья.