В российском регионе ввели режим ЧС из-за гибели посевов

Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Около 5% посевных площадей Пензенской области находятся в неудовлетворительном состоянии, в связи с этим в регионе введен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«Введение режима ЧС позволит нашим аграриям, которые застраховали свои посевы, получить страховые выплаты и осуществить пересев погибших озимых культур яровыми», — добавил он.

Мельниченко поручил главам районов контролировать ситуацию. Необходимо поддерживать активный контакт с аграриями, активно взаимодействовать с ними.

Недавно специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов рассказал, что после внезапно обрушившегося на Москву и Подмосковье снегопада, спасать посевы нет смысла — лучше дождаться потепления и просто пересеять поврежденные культуры. Нужно дождаться потепления, когда земля прогреется. После этого нужно будет повторить посевы. Таким образом, урожай будет, но на 7-10 дней позже, чем планировалось изначально.

Ранее биолог назвал ошибки дачников при посеве газона.

 
