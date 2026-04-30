В Бурятии арестовали директора рудника после ЧП с сотрудниками

Суд в Бурятии отправил на два месяца под домашний арест директора рудника «Ирокинда». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Уточняется, что Муйский районный суд согласился с позицией гособвинителя и избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 дней.

В надзорном ведомстве добавили, что расследование происшествия продолжается.

24 апреля возле рудника «Ирокинда» на территории Муйского района произошел сход лавины. В это время на данном участке работали сотрудники рудника. Два человека пострадали, их госпитализировали.

Несколько дней спустя, 28 апреля, несмотря на сохранявшуюся лавинную опасность, еще девять работников были направлены на расчистку промышленной площадки рядом со штольней. В это время на них сошла еще одна лавина. Шесть человек получили травмы, несовместимые с жизнью, их тела обнаружили в ходе поисково-спасательных работ.

Ранее директора рудника в Бурятиии задержали после ЧП с сотрудниками.