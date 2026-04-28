Появились кадры с места схода лавины на рудник в Бурятии

Прокуратура показала видео с места схода снега на рудник Ирокинда в Бурятии

Республиканская прокуратура опубликовала кадры с места схода снега на руднике «Ирокинда» в Бурятии.

На обнародованном в официальном Telegram-канале видео показаны груды снега, разрушенная компрессорная станция, а также техника, которая ликвидирует последствия схода лавины.

По информации прокуратуры, инцидент произошел сегодня в 10:30 по местному времени на промышленной площадке одного из участков рудника. В результате схода лавины под снежной массой оказались 9 работников предприятия, трое из которых смогли самостоятельно выбраться. Предварительно, под снегом могут оставаться 6 человек.

В пресс-службе МЧС в свою очередь сообщили, что в результате ЧП не выжил один из горняков.

Telegram-канал 112 ранее сообщил, что снег обрушился на работников в момент, когда они расчищали технологическую дорогу у рудника.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

