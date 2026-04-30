В Кемеровской области мужчины похитили ребенка и изнасиловали его

В Кемеровской области мужчин осудили за похищение и изнасилование ребенка

Мужчины из Кемеровской области стали фигурантами уголовного дела после похищения ребенка. Об этом сообщает областной суд.

По версии следствия, мужчины похитили несовершеннолетнего и истязали его. Один из преступников изнасиловал ребенка. Сколько лет пострадавшему не уточняется, но известно, что ему было меньше 14 лет.

«Каждому осужденному назначено основное наказание в виде реального лишения свободы на сроки 4 года и 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима», – сообщается в публикации.

Приговор еще не вступил в силу.

