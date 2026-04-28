Компания из пяти мужчин изнасиловала девушку по пути домой и слила фото в соцсети

Жителей Индии арестовали за изнасилование 24-летней девушки. Об этом сообщает Pragativadi.

По данным издания, инцидент произошел, когда пострадавшая возвращалась от родственников домой. Компания из пяти мужчин напала на нее и изнасиловала. Все происходящее они снимали на телефоны и вскоре распространили в социальных сетях.

После надругательства девушка обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали только четверых причастных, им от 22 до 33 лет. Еще один участник изнасилования скрывается.

Задержанных отправили под стражу и не позволили выйти под залог. В их отношении возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и закона об информационных технологиях. На данный момент продолжается расследование.

До этого в Индии задержали двоих молодых людей, которые надругались над 16-летней девушкой. Знакомый привел ее к 19-летнему другу, где пострадавшую удерживали и насиловали, а затем отпустили, угрожая расправой в случае, если она кому-то расскажет.

Ранее мигрант заманил девочку в свой номер в отеле и изнасиловал.

 
