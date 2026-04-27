В Госдуме назвали причину коротких майских праздников

Майские праздники в текущем году продлятся с 1 мая по 3 мая и с 9 мая по 11 мая. Об этом в интервью «Ленте.ру» напомнила член комитета Госудасрвтенной думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

По ее словам, именно за счет переносов выходных с мая на январь стали возможны длинные новогодние каникулы.

Всего в производственном календаре в этом году 14 праздничных дней. Если праздник выпадает на выходной, его по закону нужно перенести, уточнила парламентарий.

Короткие майские выходные, хоть они и длятся всего по три дня, все равно позволяют россиянам выехать на краткосрочный отдых, отметила Бессараб.

Юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина рассказала, что к работе в праздничные дни не могут привлечь беременных, несовершеннолетних, а также сотрудников, которые не дали письменного согласия.

