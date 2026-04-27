Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Госдуме назвали причину коротких майских праздников

Депутат Бессараб: выходные в мае вышли короткими из-за новогодних каникул
Владимир Федоренко/РИА Новости

Майские праздники в текущем году продлятся с 1 мая по 3 мая и с 9 мая по 11 мая. Об этом в интервью «Ленте.ру» напомнила член комитета Госудасрвтенной думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

По ее словам, именно за счет переносов выходных с мая на январь стали возможны длинные новогодние каникулы.

Всего в производственном календаре в этом году 14 праздничных дней. Если праздник выпадает на выходной, его по закону нужно перенести, уточнила парламентарий.

Короткие майские выходные, хоть они и длятся всего по три дня, все равно позволяют россиянам выехать на краткосрочный отдых, отметила Бессараб.

Юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина рассказала, что к работе в праздничные дни не могут привлечь беременных, несовершеннолетних, а также сотрудников, которые не дали письменного согласия.

Ранее эксперт рассказал о спросе туристов на поездки за рубеж на майские праздники.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
