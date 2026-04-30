Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

«Заманил в машину и задушил»: суд арестовал обвиняемого в убийстве школьницы на Кубани

Темрюкский районный суд в Краснодарском крае отправил под стражу обвиняемого в убийстве 11-летней девочки. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

Из материалов дела следует, что 24 апреля 2026 года 31-летний житель Кубани встретил на улице в поселке Стрелка Темрюкского района незнакомую 11-летнюю девочку. Мужчина завязал с ней разговор, посадил в салон автомобиля и направился в сторону хутора Белого. Во время поездки между мужчиной и девочкой произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил ребенка в область горла, а затем задушил. Желая скрыть следы преступления, мужчина привез тело девочки к реке Старая Кубань, где сбросил его в овраг. После этого он скрылся с места преступления.

В ходе допроса мужчина признал вину. Его арестовали на два месяца — до 29 июня 2026 года.

Как стало известно Telegram-каналу Kub Mash, обвиняемый в убийстве школьницы получил образование по специальности педагог-психолог и ранее работал с детьми — был председателем местного отделения «Союза казачьей молодежи Кубани». Мужчина водил подростков на молебны в храмы, экскурсии и театральные представления.

Однако в последнее время он сменил профессию: работал торговым представителем одного из операторов связи, вел активный образ жизни, много путешествовал, увлекался играми, аниме и инвестициями. Мужчина был женат и часто публиковал в соцсетях фото с супругой. При этом у него также был другой аккаунт, зарегистрированный под именем Эрен Йегер (главный герой манги и аниме «Атака титанов»). С этой страницы мужчина был подписан на множество пабликов с эротическим уклоном, уточняет Baza.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!