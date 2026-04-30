«Заманил в машину и задушил»: суд арестовал обвиняемого в убийстве школьницы на Кубани

На Кубани обвиняемого в убийстве 11-летней девочки арестовали на два месяца

Темрюкский районный суд в Краснодарском крае отправил под стражу обвиняемого в убийстве 11-летней девочки. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

Из материалов дела следует, что 24 апреля 2026 года 31-летний житель Кубани встретил на улице в поселке Стрелка Темрюкского района незнакомую 11-летнюю девочку. Мужчина завязал с ней разговор, посадил в салон автомобиля и направился в сторону хутора Белого. Во время поездки между мужчиной и девочкой произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил ребенка в область горла, а затем задушил. Желая скрыть следы преступления, мужчина привез тело девочки к реке Старая Кубань, где сбросил его в овраг. После этого он скрылся с места преступления.

В ходе допроса мужчина признал вину. Его арестовали на два месяца — до 29 июня 2026 года.

Как стало известно Telegram-каналу Kub Mash, обвиняемый в убийстве школьницы получил образование по специальности педагог-психолог и ранее работал с детьми — был председателем местного отделения «Союза казачьей молодежи Кубани». Мужчина водил подростков на молебны в храмы, экскурсии и театральные представления.

Однако в последнее время он сменил профессию: работал торговым представителем одного из операторов связи, вел активный образ жизни, много путешествовал, увлекался играми, аниме и инвестициями. Мужчина был женат и часто публиковал в соцсетях фото с супругой. При этом у него также был другой аккаунт, зарегистрированный под именем Эрен Йегер (главный герой манги и аниме «Атака титанов»). С этой страницы мужчина был подписан на множество пабликов с эротическим уклоном, уточняет Baza.

