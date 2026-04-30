В российском регионе задержали подозреваемых в хищении выплат бойцов СВО

СК: в Мордовии трое местных жителей украли выплаты бойцов СВО на 3,5 млн рублей

В Мордовии пресекли деятельность группы местных жителей, подозреваемых в хищении выплат участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, в 2025 году фигуранты подыскали двух местных жителей и мошенническим способом получили доступ к их банковским картам. После этого злоумышленники похитили деньги, поступившие на счета потерпевших, в том числе единовременные выплаты при заключении контракта. Общая сумма ущерба превысила 3,5 млн рублей.

Схему выявили и пресекли при взаимодействии с сотрудниками УФСБ и МВД по Мордовии, а также при силовой поддержке Росгвардии. Сейчас следователи решают вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. В их домах прошли обыски.

На трех злоумышленников завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Подобную схему в феврале выявили в Карачаево-Черкесии. Там злоумышленники украли более 15 млн рублей, предназначенные бойцам СВО.

Ранее в Сургуте пресекли схему фиктивной регистрации ради соцвыплат на сумму более 1 млрд рублей.

 
