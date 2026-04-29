В РФ задержали 10 человек по подозрению в махинациях с соцвыплатами на 1 млрд рублей

В Сургуте сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы из 10 человек, подозреваемых в фиктивной регистрации граждан для незаконного получения социальных выплат с ущербом более 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Криминальная схема действовала с августа 2024 года. Злоумышленники за вознаграждение регистрировали жителей регионов Северного Кавказа на территории других субъектов РФ, включая ХМАО – Югру, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республику Саха (Якутия), Мурманскую область и Камчатский край. Регистрация проходила без личного присутствия граждан.

По данным МВД, некоторые фигуранты действовали по доверенности и оформляли документы в МФЦ. Целью были ежемесячные пособия — в северных регионах их размер значительно выше, чем по месту фактического проживания.

Оперативники установили четырех жителей Северного Кавказа, которые давали объявления в мессенджерах и соцсетях, подыскивая клиентов для фиктивной регистрации. Они собирали документы и деньги, а затем переправляли их в Югру, рассказала Волк.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» и 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация граждан РФ, иностранцев или лиц без гражданства в жилом помещении». Еще более 20 дел о фиктивной регистрации открыли в отношении собственников жилья, предоставивших свои адреса для преступной схемы. Фигурантам избрали разные меры пресечения. Сейчас проверяется причастность к незаконной регистрации более 6500 граждан.

Ранее МВД разработало приказ, предусматривающий снятие с учета граждан, уличенных в фиктивной регистрации.