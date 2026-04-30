Девушка, сделавшая кальян из кулича, пойдет под суд в Москве

В Москве под суд пойдет девушка, сделавшая кальян из кулича
В Москве перед судом предстанет 27-летняя девушка, которая сделала кальян из кулича в баре. Об этом сообщает СК России.

Расследование уголовного дела по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, возбужденное в отношении девушки, завершено. Обвиняемая во всем созналась и раскаялась в содеянном.

Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрению по существу.

Инцидент произошел в одном из баров Москвы. Девушка, работающая там кальянщицей, сделала кальян на куличе и запечатлела это событие, а затем выложила кадры в интернет. Поступок девушки вызвал волну гнева в сети — пользователи интернета потребовали привлечь ее к ответственности за оскорбление чувств верующих.

Ранее на москвичку завели дело за фото с перевернутым крестом между ног на фоне нижнего белья.

 
