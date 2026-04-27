Водитель после ДТП избил врача скорой, которая пыталась оказать ему помощь

В Красноярском крае мужчина, попавший в ДТП набросился на фельдшера скорой, которая пыталась оказать ее помощь и ударил ее кулаком. Об этом сообщается в Telegram-канале «Борус.Люди».

Бригада скорой оказывала помощь пострадавшим в ДТП автомобилистам. По словам фельдшера ее напарник пошел осматривать пострадавшую девушку, а сама она направилась к нетрезвому водителю, который сидел в полицейской машине. Медик открыла дверь, представилась и спросила, может ли осмотреть его.

В ответ мужчина спросил: «Ты кто такая?» Услышав, что это скорая помощь, он размахнулся и ударил женщину кулаком, попав в глаз и нос. Полицейские, находившиеся рядом, заступились за медика. Несмотря на боль и слезы, фельдшер осмотрела агрессора и выполнила свою работу. После случившегося женщина написала заявление в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого пьяный пациент напал на хирурга в тверской больнице. Бригада скорой помощи доставила в больницу мужчину после семейного конфликта. Пьяный дебошир напал на врача-хирурга, который оказывал ему помощь. Он публично оскорблял и угрожал медику. Прибывшие полицейские задержали нарушителя

Ранее петербуржец сломал нос фельдшеру скорой помощи.