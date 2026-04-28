Челябинский самокатчик избил пешехода из-за замечания

В Челябинске водитель электросамоката из-за замечания набросился на пешехода с кулаками. Об этом сообщает 74.RU.

Инцидент произошел в темное время суток 26 апреля. Мужчина переходил проезжую часть на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина, когда прямо на него на всех парах несся самокатчик. В последнее мгновение лихач вильнул и объехал пешехода.

Пешеход сделал сделал самокатчику замечание из-за того, что тот ехал по переходу. После этого он вместе с товарищем, который также ехал на электросамокате, резко развернулся. Один из самокатчиков опрокинул мужчину на асфальт и избил его.

Пострадавший зафиксировал побои в больнице и написал заявление в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают личности и местонахождение агрессоров.

Ранее самокатчик сбил ребенка на тротуаре в Челябинске.