Будущим родителям объяснили, стоит ли покупать маленькую квартиру

Экономист Грецова: маленькое жилье стоит покупать только с планом расширения
Экономист, эксперт Центра развития гуманитарных технологий Эльвира Грецова в беседе с Tsargrad.tv прокомментировала заявление руководителя одной из строительных компаний о том, что небольшая жилплощадь не должна становиться препятствием для создания семьи, а послужить стимулом для дальнейшего расширения.

По словам эксперта, маленькая квартира станет хорошим стартом, но только если есть четкий и понятный план расширения. Иначе крошечная студия может превратиться в ловушку.

«Семья должна заранее понимать, как она будет расширяться через три-пять лет. Взяв на себя ипотечную нагрузку в виде 25-метровой студии на условные 20-25 лет, выбраться из нее в дальнейшем в квартиру хотя бы с двумя изолированными комнатами достаточно проблематично», — сказала Грецова.

Согласно недавнему исследованию девелоперской компании «Мармакс», больше половины россиян готовы отказаться от путешествия в отпуск ради приобретения новой квартиры или увеличения первоначального взноса.

Отмечается, что такая тенденция указывает на перераспределение семейного бюджета в пользу более долгосрочных целей — 66% россиян воспринимают покупку недвижимости в 2026-м как инвестицию в будущее, и только 34% предпочитают отправиться в отпуск в этом году.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании новых квартир в 2027 году.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!