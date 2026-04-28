Стало известно, сколько россиян выбирают покупку жилья вместо отпуска

«Мармакс»: 88% россиян готовы отказаться от отпуска ради покупки новой квартиры
Больше половины россиян готовы отказаться от путешествия в отпуск ради приобретения новой квартиры или увеличение первоначального взноса. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование девелоперской компании «Мармакс».

Согласно данным опроса, 88% респондентов готовы отказаться от отдыха на побережье, поставив в приоритет покупку нового жилья или увеличения первоначального взноса на него. Такая тенденция указывает на перераспределение семейных бюджета в пользу более долгосрочных целей. При этом 66% россиян воспринимают покупку недвижимости в 2026-м как инвестицию в будущее, а только 34% предпочитают отправиться в отпуск в этом году.

Также половина участников опроса придерживается мнения, что отказ от летнего путешествия поможет быстрее накопить деньги на первоначальный взнос. Другая треть респондентов хочет переехать из арендуемого жилья в собственное. Еще 18% россиян уже планировали переезд и приняли решение направить все средства на решение этого вопроса.

39% опрошенных признались, что готовы отложить путешествия ради выгодной покупки, такой как с рассрочкой или со специальными акциями от застройщиков.

На такое отношение респондентов влияет ситуация на рынке. Примерно 20% россиян боятся роста цен на недвижимость в будущем, поэтому пытаются зафиксировать стоимость недвижимости сейчас. Другим 26% важно наличие развитой внутренней инфраструктуры жилых комплексов.

До этого эксперты предупреждали, что в некоторых случаях досрочное погашение ипотеки не будет оптимальным решением. По их словам, если у заемщика нет финансовой подушки, решение направлять все свободные деньги на выплаты может привести к трудностям. Более того, на поздних этапах кредита досрочные платежи практически не снижают общую переплату.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!