Россиян предупредили о возможном подорожании новых квартир в 2027 году

Новые квартиры в России подорожают на 10–15% в 2027 году, спрогнозировала для «Газеты.Ru» директор департамента сопровождения продаж «ОМ Девелопмент»

Людмила Петухова.

«Рост цен на квартиры в новостройках в 2027 году сохранится. Это связано с сочетанием нескольких факторов. В первую очередь спрос постепенно восстанавливается на фоне снижения ипотечных ставок: даже переход к уровню около 12–13% уже заметно расширяет круг покупателей. Второй важный фактор — ограниченное предложение. В предыдущие годы девелоперы сокращали объемы запуска новых проектов, соответственно, пока рынок будет стабилизироваться, конкуренция за доступные квартиры будет выше», — отметила Петухова.

По ее словам, кроме того, в последнее время существенно увеличилась себестоимость строительства за счет удорожания материалов, роста затрат на проектирование и подрядные работы. В совокупности это формирует устойчивое давление на цены и поддерживает их дальнейший рост, сказала эксперт.

Подорожание на 10–15% является для покупателей заметным, но не критичным, считает Петухова. По ее словам, рынок уже адаптировался к более высокой стоимости жилья за счет различных инструментов: рассрочек, субсидированных ипотечных программ и гибких условий приобретения. В нынешних условиях ключевым фактором становится не столько цена квадратного метра, сколько итоговая ежемесячная нагрузка на бюджет клиента и доступность ипотечного финансирования, уточнила Петухова.

По ее словам, отложенный спрос на новые квартиры уже сформирован и будет постепенно выходить на рынок: в период высоких ставок значительная часть покупателей заняла выжидательную позицию, и при улучшении условий этот спрос начнет реализовываться. Эксперт ожидает роста ипотечного кредитования по мере снижения ставок и стабилизации рынка, что приведет к увеличению количества сделок. Это, в свою очередь, станет дополнительным драйвером цен, считает Петухова.

По словам эксперта, основной способ сэкономить — это купить квартиру на ранней стадии строительства дома, где разница в цене по сравнению с готовым жильем может достигать 10–20%. Также стоит обращать внимание на рассрочки и субсидированные ипотечные программы, которые позволяют снизить финансовую нагрузку на старте. В отдельных проектах сохраняется практика индивидуальных дисконтов, особенно при единовременной оплате или краткосрочных сделках, сказала Петухова. По ее словам, при этом важно не попасться на уловку многих застройщиков, которые сначала искусственно завышают стоимость, а потом предлагают «гигантскую» скидку в 25–35%. Чтобы не оказаться в этой ловушке, Петухова рекомендовала отслеживать динамику цен на квартиры в выбранном жилом комплексе за последние шесть-девять месяцев, и сравнить, сколько стоили аналогичные лоты до «скидки».

Ранее в Госдуме предупредили о подорожании новостроек в 2026 году.