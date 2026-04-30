Кабмин решил не продлевать мораторий на обнуление топливного демпфера

Кабмин решил не продлевать действие моратория на обнуление топливного демпфера
Правительство РФ приняло решение не продлевать мораторий на обнуление демпфирующего механизма после 1 мая 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, его словам приводит РИА Новости.

По его словам, планируется продление указа, допускающего использование присадок при производстве моторного топлива.

»... учитывая текущую ситуацию, мы приняли решение пока остаться в рамках действующего налогового законодательства. Если будет потребность в этом, тогда отдельно будет принято решение», — отметил Новак.

Осенью прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года вводится мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Его будут рассчитывать без учета отклонения средних оптовых цен на дизтопливо и 92-й бензин от предельных отметок.

Специальный демпфирующий механизм действует в России с 2019 года. Нефтяные компании страны получают выплаты из бюджета, когда экспортная цена на топливо выше установленных внутренних цен. Таким образом кабмин возмещает компаниям прибыль и способствует продажам нефтепродуктов на внутреннем рынке.

Ранее россиянам пообещали замедления роста цен на бензин.

 
