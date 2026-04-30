Стало известно, как россияне планируют провести майские праздники

В 2026 году треть россиян хотят провести майские праздники в своем родном городе. При этом у тех, кто готов уехать из дома, планы различаются. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на опроса финтех-компании ЮMoney.

Согласно результатам исследования, 50% респондентов планируют жарить шашлыки на майские праздники. Другие 24% россиян хотят устроить в это время генеральную уборку в квартире перед летом, а еще 21% собираются отправиться на прогулки по городу.

При этом 33% участников опроса планируют провести праздничные выходные в пределах своего города. 25% тех, кто готов уехать из дома, отправятся на природу, 17% устроят кемпинг, 10% организуют поездку в соседний регион, а еще 5% поедут к морю.

Отмечается, что 31% респондентов приняли решение взять дополнительные дни отдыха, чтобы сделать из майских праздников полноценный отпуск, продолжительность которого составит более недели. Другие 28% россиян отправятся в поездку на 4-7 дней. Только 38% опрошенных ограничатся базовыми тремя выходными.

До этого опрос исследовательской платформы «Кукушка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показал, что бюджет большинства россиян на майские праздники оказался довольно сдержанным. Самый популярный ответ — от 5 до 10 тысяч рублей, такую сумму готовы потратить 40% участников опроса.

