Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Стало известно, как россияне планируют провести майские праздники

ЮMoney: 25% россиян планируют провести майские праздники за городом
NVA13/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году треть россиян хотят провести майские праздники в своем родном городе. При этом у тех, кто готов уехать из дома, планы различаются. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на опроса финтех-компании ЮMoney.

Согласно результатам исследования, 50% респондентов планируют жарить шашлыки на майские праздники. Другие 24% россиян хотят устроить в это время генеральную уборку в квартире перед летом, а еще 21% собираются отправиться на прогулки по городу.

При этом 33% участников опроса планируют провести праздничные выходные в пределах своего города. 25% тех, кто готов уехать из дома, отправятся на природу, 17% устроят кемпинг, 10% организуют поездку в соседний регион, а еще 5% поедут к морю.

Отмечается, что 31% респондентов приняли решение взять дополнительные дни отдыха, чтобы сделать из майских праздников полноценный отпуск, продолжительность которого составит более недели. Другие 28% россиян отправятся в поездку на 4-7 дней. Только 38% опрошенных ограничатся базовыми тремя выходными.

До этого опрос исследовательской платформы «Кукушка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показал, что бюджет большинства россиян на майские праздники оказался довольно сдержанным. Самый популярный ответ — от 5 до 10 тысяч рублей, такую сумму готовы потратить 40% участников опроса.

Ранее психолог объяснила, почему майские праздники в 2026 году ощущаются как украденный отпуск.

 
Теперь вы знаете
Усиление борьбы с алиментщиками, запрет на досмотр перед ЕГЭ и перерасчет ЖКУ за майские. Что нового к утру 30 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
